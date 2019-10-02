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Экс-чемпион мира отказался от боя с Чисорой

Экс-чемпион мира отказался от боя с Чисорой
14:18 Сегодня Телеграф ua-football Фото: Twitter

Новости спорта:Новозеландец Джозеф Паркер из-за укуса паука вынужден отметить бой против Дерека Чисоры.

Британский промоутер Эдди Хирн в Твиттере сообщил, что бывший чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) отказался от боя с Дереком Чисорой (31-9, 22 КО). Предположительно новозеландец из-за укуса паука заболел и пропустил больше недели своего тренировочного лагеря.

Чисора и Паркер должны были подраться 26 октября в Лондоне в андеркарде финального боя Всемирной боксерской Суперсерии между Джошем Тейлором и Риджисом Прогрейсом.

Также Хирн заявил, что бой Чисоры остается в программе вечера бокса. Теперь промоутеру предстоит оперативно подыскать для британца нового соперника.

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У Эдди Хирна уже есть как минимум один вариант. Бывший соперник Александра Усика Майкл Хантер (18-1, 12 КО) обратился к промоутеру и предложил свою кандидатуру на замену Джозефу Паркеру.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Джозеф Паркер, Эдди Хирн.
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