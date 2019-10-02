"Для него это сражения всей жизни": Головкин - о предстоящем бое с Деревянченко

Новости спорта:Геннадий Головкин заявил, что в случае ошибки украинского боксера может завершит бой в первом раунде.

Головкин и Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке определят нового обладателя вакантных поясов IBF и IBO в среднем весе.

"В субботу собираюсь показать всем новый стиль. Это будет все то же Big Drama Show — если Деревянченко допустит ошибку, если даст мне шанс, то я завершу бой в 1-м раунде.

Так что не проморгайте! Если я одержу победу, то предо мной откроются новые варианты: большие, объединительные бои, именитые оппоненты. Все то, о чем я и мечтаю.

Допускаю, что для Деревянченко предстоящий бой — поединок всей его жизни, возможно даже последний шанс. Пока что я всецело сосредоточен на поединке с ним.

Я подписал контракт на шесть поединков. И хочу, чтобы каждый из них был больше и тяжелее предыдущего. Шаг за шагом. Только большие имена, большие бои, большие победы", - заявил казах.