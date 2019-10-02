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Для тренера Деревянченко бой с Головкиным станет уже третьим

Для тренера Деревянченко бой с Головкиным станет уже третьим
16:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Андре Розье уже третий раз готовит своего подопечного к бою с Геннадием Головкиным.

Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко Андре Розье в шутку предположил, что придется пригласить Геннадия Головкина на ужин.

Украинец - уже третий боксер, которого тренер готовит к поединку с Головкиным, до этого были Дэниел Джейкобс и Кертис Стивенс.

"Я уже дважды с ним сталкивался. Это будет уже третий бой и мне начинает нравиться этот парень. Кажется, мне придется пригласить его на ужин или что-то в этом духе. Но я жду отличного боя", - цитирует Розье BoxingScene.

Ранее Головкин заявил, что немного побаивается Деревянченко.

"Для него это сражения всей жизни": Головкин - о предстоящем бое с Деревянченко

Напомним, что бой Головкин - Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке. Следить за поединком можно в нашей онлайн-трансляции. Отметим, что букмекеры считают фаворитом боя казахстанца.

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Бокс, Геннадий Головкин, Бокс новости, Сергей Деревянченко, Андре Розье.
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