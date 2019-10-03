Руис дал ценный совет Джошуа

Новости спорта:Мексиканец уверен в своей победе над Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO, IBF в супертяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) утверждает, что в случае успешная защита титулов в реванше против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) не отразится на наследии британца.

Cлова мексиканца приводит BoxingScene.

"Думаю, что если я побью Энтони, ему следует взять перерыв. Пусть возьмет время на восстановление.

Думаю, эти поражения не сильно отразятся на его наследии, он воин и отличный боец. Уверен, Джошуа оправится".

Реванш Джошуа – Руис состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.