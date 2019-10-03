Легендарный Холифилд готовится провести выставочный бой

Новости спорта:Легендарный американец провел последний профессиональный бой больше 8 лет назад.

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд намерен провести выставочный бой в следующем году.

Как сообщает TMZ, легендарный американец, которому в октябре исполнится 57 лет, намерен драться в Японии в 2020 году. Подробности боя пока не разглашаются.

«Важно дать людям в Японии возможность увидеть единственного 4-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе», — заявил сам Холифилд.

Последний профессиональный бой Эвандер провел в мае 2011 года, когда в десятом раунде нокаутировал датчанина Брайана Нильсена.

Портал Boxing Scene, что сын Холифилда Эван может дебютировать на профессиональном ринге в андеркарде чемпионского боя Сауля Альвареса и Сергея Ковалева, который состоится 2 ноября.