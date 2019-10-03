Скачать
Четверг, 03.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)
Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)

Легендарный Холифилд готовится провести выставочный бой

Легендарный Холифилд готовится провести выставочный бой
11:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Легендарный американец провел последний профессиональный бой больше 8 лет назад.

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд намерен провести выставочный бой в следующем году.

Как сообщает TMZ, легендарный американец, которому в октябре исполнится 57 лет, намерен драться в Японии в 2020 году. Подробности боя пока не разглашаются.

«Важно дать людям в Японии возможность увидеть единственного 4-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе», — заявил сам Холифилд.

Последний профессиональный бой Эвандер провел в мае 2011 года, когда в десятом раунде нокаутировал датчанина Брайана Нильсена.

Список Хирна: кто заменит Паркера в бою с Чисорой

Портал Boxing Scene, что сын Холифилда Эван может дебютировать на профессиональном ринге в андеркарде чемпионского боя Сауля Альвареса и Сергея Ковалева, который состоится 2 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Эвандер Холифилд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генк 0:0 Наполи: события матча
02 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
03 Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги
04 Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
05 Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь