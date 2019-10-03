Уайлдер: Джошуа опять проиграет Руису

Новости спорта:Уайлдер дал свой прогноз на бой Джошуа - Руис

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал противостояние Энтони Джошуа с Энди Руисом.

«Я действительно не верю, что он готов к реваншу с Руисом. Я один из тех, кому он должен доказать, что он неправ.

Многие люди сомневались во мне с самого начала и до сих пор делают это. Но я один из тех, кому он должен доказать, что он неправ.

Люди говорят: «Если Джошуа проиграет, все кончено». На него оказывается большее давление. Когда я говорю о его ситуации, я чувствую себя истощенным.

Поверь мне, у меня есть шестое чувство», – сказал Уайлдер.