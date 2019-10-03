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Уайлдер: Джошуа опять проиграет Руису

Уайлдер: Джошуа опять проиграет Руису
22:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Уайлдер дал свой прогноз на бой Джошуа - Руис

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал противостояние Энтони Джошуа с Энди Руисом.

«Я действительно не верю, что он готов к реваншу с Руисом. Я один из тех, кому он должен доказать, что он неправ.

Многие люди сомневались во мне с самого начала и до сих пор делают это. Но я один из тех, кому он должен доказать, что он неправ.

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Люди говорят: «Если Джошуа проиграет, все кончено». На него оказывается большее давление. Когда я говорю о его ситуации, я чувствую себя истощенным.

Поверь мне, у меня есть шестое чувство», – сказал Уайлдер.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Тайсон Фьюори.
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