"Стоит взять паузу": Руис обратился к Джошуа

Новости спорта:Мексиканский чемпион высказался о следующем сопернике.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис поделился ожиданиями от реванша с британцем Энтони Джошуа.

"Сомневаюсь, что одно поражение сильно изменило отношение к Джошуа. Он по-прежнему является замечательным боксером. Я уверен, что он вернется на свой уровень. Энтони был величайшим чемпионом в хэвивейте. Но теперь все его пояса находятся у меня. Мне очень повезло оказаться в такой ситуации.

Что стоит сделать Джошуа, если он снова мне проиграет? Думаю, тогда Энтони лучше небольшую паузу. Ему нужно перегруппироваться", - приводит слова Руиса BoxingScene.

Напомним, первый бой между боксерами состоялся 1 июня, когда Руис нокаутировал Джошуа и отобрал три чемпионских титула. Реванш должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Руис сперва встретились в Аравии, где провели пресс-конференцию и первую перед реваншем битву взглядов, а потом провели встречу в Нью-Йорке.