"Это война": Сондерс - о бое Головкин - Деревянченко

Новости спорта:Билли Джо Сондерс уверен, что бой не будет простым для Геннадия Головкина.

Обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс считает, что бой Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко завершится очень быстро и добавит возраста казахстанцу. Боксер также добавил, что легко может показать, как следует побеждать Головкина.

"Этот бой не будет для Головкина простым. Он добавит ему возраста. Это будет драка, битва. Кто бы из них не одержал победу, это будет война.

Я бы мог провести бой с Головкиным в любом дивизионе, в каком он хочет. Я покажу людям, как легко могу его победить", - цитирует Сондерса Boxing News 24.

Напомним, что средневесы Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко проведут бой за титул IBF 5 октября в Нью-Йорке. На нашем сайте состоится онлайн-трансляция поединка.

Отметим, что боксеры провели финальную дуэль взглядов. В предстоящем бою букмекеры отдают преимущество казахстанцу.