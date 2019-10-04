Названа дата чемпионского боя Постол - Рамирес

Новости спорта:Украинец получит шанс завоевать титулы в первом полусреднем весе.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол проведет бой против обладателя титулов WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, поединок состоится 1 февраля в США и будет титульным. Сообщается, что официальный контракт на бой еще не подписан.

Напомним, в апреле Постол в отборочном бою перебоксировал по итогам десяти раундов француза Мохаммеда Мимуна. В свою очередь Рамирес объединил титулы в полусреднем весе, досрочно победив своего соотечественника Хукера.

Ранее сообщалось, что победитель боя Рамирес - Постол проведет немедленную защиту титула WBO.