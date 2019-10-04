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Головкин - Деревянченко: назван гонорар украинца за бой

Головкин - Деревянченко: назван гонорар украинца за бой
10:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сергей Деревянченко в субботу проведет главный бой в карьере.

33-летний украинец в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден в бою с Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО) поспорит за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе.

Менеджер украинца Кит Коннолли в интервью для BoxingScene сообщил, что бой с Головкиным принесет Деревянченко больше денег, чем украинцу предлагали промоутеры Сауля Альвареса. По неофициальной информации, Деревянченко за бой с Альваресом хотел получить 7 миллионов долларов, а команда мексиканца давала только 5,5.

"Не буду называть конкретные цифры, но Сергей в конечном итоге получит больше денег за бой с Головкиным, чем получил бы за поединок с Альваресом.

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Golden Boy не могли или не хотели заплатить гонорар, который я считал справедливым для Сергея. Он один из лучших средневесов мира. Они решили, что мы блефуем, и проиграли – их лишили титула.

Любой, кто говорит, что Деревянченко не заслуживает боя с Головкиным, является хейтером. Он заслуживает быть здесь, он заслуживает каждую копейку, которую зарабатывает", - сказал менеджер Сергея.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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