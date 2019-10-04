Постол дал совет Деревянченко перед боем с Головкиным

Новости спорта:Виктор Постол прокомментировал ближайший бой Головкин - Деревянченко.

35-летний украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (31-2, 12 КО) поделился ожиданиями от боя за вакантные чемпионские титулы IBF и IBO в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

«Я не думаю, что нужно стремиться выиграть нокаутом. Сергей если попадет, то в любом случае воспользуется моментом, чтобы добить и закончить бой досрочно. А если бой будет в одну калитку и у Сергея будет преимущество по очках, то судьи отдадут ему победу», — сказал Постол в интервью каналу VideoBoxing.

Напомним, что титульный поединок пройдет 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.