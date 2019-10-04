"Он не хочет драться": Тренер Головкина - о бое с Канело

Новости спорта:Джонатан Бэнкс прокомментировал возможный третий бой между Головкиным и Альваресом.

Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс заявил, что мексиканский боксер Сауль Альварес не хочет проводить еще один бой с его подопечным.

«Я даже не думаю о бое с Саулем Альваресом, потому что он не хочет драться. Если он захочет и подпишет все бумаги, то мы будем только за», — цитирует Бэнкса Boxing News 24.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября Головкин в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden оспорит вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе с украинцем Сергеем Деревянченко.