Тайсон Фьюри едва не устроил драку с известным рестлером (Видео)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри накануне побывал на вечере профессионального рестлинга WWE SmackDown, где вступил в заранее срежиссированную конфронтацию с известным рестлером Брауном Строуманом.

Появление Тайсона Фьюри на вечере WWE SmackDown, который впервые транслировался телеканалом FOX, может быть как частью рекламной кампании его предстоящего матча-реванша с Деонтеем Уайлдером, который тоже вполне вероятно будет показан на этом канале, так и подготовкой к выступлению в WWE.

Tyson Fury wants a piece of Braun

We need this fight at Mania

(via @FOXSports)pic.twitter.com/Q94WiXO4NK

— B/R Wrestling (@BRWrestling) October 5, 2019