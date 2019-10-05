Тайсон Фьюри едва не устроил драку с известным рестлером (Видео)

Новости спорта:Тайсон Фьюри побывал на вечере профессионального рестлинга WWE SmackDown.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри накануне побывал на вечере профессионального рестлинга WWE SmackDown, где вступил в заранее срежиссированную конфронтацию с известным рестлером Брауном Строуманом.

Появление Тайсона Фьюри на вечере WWE SmackDown, который впервые транслировался телеканалом FOX, может быть как частью рекламной кампании его предстоящего матча-реванша с Деонтеем Уайлдером, который тоже вполне вероятно будет показан на этом канале, так и подготовкой к выступлению в WWE.

Tyson Fury wants a piece of Braun We need this fight at Mania (via @FOXSports)pic.twitter.com/Q94WiXO4NK — B/R Wrestling (@BRWrestling) October 5, 2019

Отметим, что одним из условий появления турниров по рестлингу на FOX было то, что они должны стать менее театрализованными и более похожими на настоящие спортивные соревнования. Для этого WWE планирует больше привлекать в рестлинг известных представителей единоборств (в частности, в этом же вечере принимал участие экс-чемпион UFC Кейн Веласкес).