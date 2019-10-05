На экс-тренера Усика во время церемонии взвешивания напал неизвестный (Видео)

Новости спорта:На Джеймса Али Башира совершено нападение во время церемонии взвешивания Шилдс - Хабазин.

Назначенный на 5 октября поединок за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между чемпионкой мира в двух весовых категориях Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин был отменен после нападения на тренера Хабазин Джеймса Али Башира во время взвешивания. На видео видно, что во время подготовки к процедуре взвешивания, когда Шилдс проверяла весы, Башил вступил в словесную перепалку с кем-то из команды Шилдс, а спустя пару минут подвергся нападению неустановленного лица.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свидетелей инцидента, после нападения Башир был без сознания около 20 минут, а затем был доставлен в одну из больниц Детройта. Его голова кровоточила после удара о бетонный пол. Менеджер Шилдс Марк Таффет и ее промоутер Дмитрий Салита отправились в больницу, навестить Башира и Хабазин, и сказали, что прокомментируют случившееся после того, как убедятся, что с тренером все хорошо.

Ни Шилдс, ни Хабазин в итоге не участвовали в процедуре взвешивания, а позднее представитель телеканала Showtime сообщил, что бой отменен, но трансляция остальных поединков все равно состоится. Стоит отметить ,что бой должен был пройти в родном городе Шилдс Флинте, и это был бы первый ее профессиональный поединок на родине, в котором она могла всего в десятом бою стать чемпионкой мира в третьей весовой категории.