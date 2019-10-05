Скачать
Суббота, 05.10.2019
Головкин - Деревянченко: результаты взвешивания и дуэль взглядов (Видео)
Головкин - Деревянченко: результаты взвешивания и дуэль взглядов (Видео)
Беринчик - Морено: результаты взвешивания
Беринчик - Морено: результаты взвешивания
Ларкин победил Корешкова на Bellator 229 (Видео)
Ларкин победил Корешкова на Bellator 229 (Видео)
Головкин - Деревянченко: гонорары боксеров
Головкин - Деревянченко: гонорары боксеров

На экс-тренера Усика во время церемонии взвешивания напал неизвестный (Видео)

На экс-тренера Усика во время церемонии взвешивания напал неизвестный (Видео)
09:57 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:На Джеймса Али Башира совершено нападение во время церемонии взвешивания Шилдс - Хабазин.

Назначенный на 5 октября поединок за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между чемпионкой мира в двух весовых категориях Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин был отменен после нападения на тренера Хабазин Джеймса Али Башира во время взвешивания. На видео видно, что во время подготовки к процедуре взвешивания, когда Шилдс проверяла весы, Башил вступил в словесную перепалку с кем-то из команды Шилдс, а спустя пару минут подвергся нападению неустановленного лица.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свидетелей инцидента, после нападения Башир был без сознания около 20 минут, а затем был доставлен в одну из больниц Детройта. Его голова кровоточила после удара о бетонный пол. Менеджер Шилдс Марк Таффет и ее промоутер Дмитрий Салита отправились в больницу, навестить Башира и Хабазин, и сказали, что прокомментируют случившееся после того, как убедятся, что с тренером все хорошо.

Головкин - Деревянченко: результаты взвешивания и дуэль взглядов (Видео)

Ни Шилдс, ни Хабазин в итоге не участвовали в процедуре взвешивания, а позднее представитель телеканала Showtime сообщил, что бой отменен, но трансляция остальных поединков все равно состоится. Стоит отметить ,что бой должен был пройти в родном городе Шилдс Флинте, и это был бы первый ее профессиональный поединок на родине, в котором она могла всего в десятом бою стать чемпионкой мира в третьей весовой категории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Видео, Башир, Новости бокса, Шилдс - Хабазин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона впервые показала кадры из раздевалки после вылета от Ливерпуля в ЛЧ (Видео)
02 Хацкевич откровенно рассказал об "откатах" на трансферах (Видео)
03 "Я бы покинул клуб": Клопп жестко отреагировал на публикацию речи тренера Зальцбурга (Видео)
04 Гол двойным ударом "ножницами": магический удар из чемпионата Таиланда (Видео)
05 Беринчик - Морено: результаты взвешивания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь