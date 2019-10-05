Головкин - Деревянченко: результаты взвешивания и дуэль взглядов (Видео)

В Нью-Йорке (США) состоялась официальная процедура взвешивания между бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг. После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Who are you backing tomorrow night? #GGGDerevyanchenko
@GGGBoxing
@SDerevyanchenko pic.twitter.com/4Rud1Qiwzs
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 4, 2019
Бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе