Головкин - Деревянченко: результаты взвешивания и дуэль взглядов (Видео)

Новости спорта:Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко последний раз встретились лицом к лицу перед боем.

В Нью-Йорке (США) состоялась официальная процедура взвешивания между бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг. После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.

Бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе