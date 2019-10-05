Скачать
Суббота, 05.10.2019
УЕФА выбрал лучший гол 2-го тура Лиги чемпионов (Видео)
УЕФА выбрал лучший гол 2-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Беринчик - Морено: результаты взвешивания
Беринчик - Морено: результаты взвешивания
Гол двойным ударом "ножницами": магический удар из чемпионата Таиланда (Видео)
Гол двойным ударом "ножницами": магический удар из чемпионата Таиланда (Видео)
Головкин - Деревянченко: гонорары боксеров
Головкин - Деревянченко: гонорары боксеров

Головкин - Деревянченко: результаты взвешивания и дуэль взглядов (Видео)

Головкин - Деревянченко: результаты взвешивания и дуэль взглядов (Видео)
07:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко последний раз встретились лицом к лицу перед боем.

В Нью-Йорке (США) состоялась официальная процедура взвешивания между бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг. После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.

Беринчик - Морено: результаты взвешивания

Бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко, Головкин – Деревянченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона впервые показала кадры из раздевалки после вылета от Ливерпуля в ЛЧ (Видео)
02 Хацкевич откровенно рассказал об "откатах" на трансферах (Видео)
03 "Я бы покинул клуб": Клопп жестко отреагировал на публикацию речи тренера Зальцбурга (Видео)
04 Беринчик - Морено: результаты взвешивания
05 Гол двойным ударом "ножницами": магический удар из чемпионата Таиланда (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь