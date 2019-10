Головкин - Деревянченко: результаты взвешивания и дуэль взглядов (Видео)

В Нью-Йорке (США) состоялась официальная процедура взвешивания между бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг. После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 4, 2019