Хорн - Зерафа: реваншу быть

Новости спорта:31-летний экс-чемпион мира в полусреднем весе Джефф Хорн объявил о том, что он намерен воспользоваться своим правом на матч-реванш со своим соотечественником, австралийцем Майклом Зерафой.

31 августа в поединке в рамках среднего веса считавшийся явным фаворитом Хорн проиграл Зерафе техническим нокаутом в девятом раунде, и теперь Хорн воспользуется закрепленным в контракте правом на реванш.

«Я хочу одержать победу, ненавижу поражения и я действительно считаю, что могу выступить лучше, чем в прошлый раз и я хочу это доказать, — заявил Хорн. — Нелегко снова выйти против того, кто недавно нокаутировал тебя, но я чувствую, что могу показать намного больше и выступить намного лучше во втором бою. Мне нужен этот бой, это мотивирует меня».

Заявление Хорна разрушило планы команды Зерафы на бой с чемпионом WBA Regular в среднем весе Риотой Муратой, в котором они рассчитывали на солидный гонорар, и Зерафа воспринял это негативно.

«Теперь это личное, потому что он лишил меня возможности заработать больше денег в лучших боях, — заявил Зерафа. — Теперь я ненавижу Джеффа Хорна. Я думал, он настоящий спортсмен, но сейчас вижу, кто он на самом деле. Он не может признать поражение. Он проиграл совершенно по делу и был избит. Он хочет реванша, и он закончится еще хуже. На этот раз я завершу карьеру Джеффа Хорна».