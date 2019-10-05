Британский чемпион отказался от пояса WBC в наилегчайшем весе

Новости спорта:Чарли Эдвардс отказался от титула WBC в наилегчайшем весе.

26-летний британский боксер Чарли Эдвардс отказался от принадлежащего ему титула WBC в наилегчайшем весе в связи с переходом в следующую весовую категорию.

Эдвардс завоевал титул в декабре прошлого года и провел одну успешную защиту, а результат его поединка против Хулио Сезара Мартинеса в сентябре был аннулирован, так как Мартинес нокаутировал чемпиона в третьем раунде с нарушением правил — ударил, когда Эдвардс уже опустился на колено. По словам Эдвардса, переход в следующий вес является вынужденным шагом.

«Я и моя команда приняли это решение из-за тех сложностей со сгонкой веса, с которыми я столкнулся перед предыдущим боем, и это напугало меня и заставило задуматься о том вреде, который я наношу своему здоровью, — написал Эдвардс в письме WBC. — Я хочу и дальше представлять WBC и очень хочу подняться в рейтинге в первом легчайшем весе и побороться за титул в этом весе».