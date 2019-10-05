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Беринчик - Морено: онлайн-трансляция боя

Беринчик - Морено: видеотрансляция вечера бокса (Видео всех боев)

Беринчик - Морено: видеотрансляция вечера бокса (Видео всех боев)
21:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В субботу, 5 октября, в Броварах выступают Беринчик, Митрофанов, Малиновский и Макса Бурсак.

Сегодня, 5 октября, в Броварах в ТРЦ "Терминал" состоится большой вечер профессионального бокса компании K2 Promotions. В главном бою вечера выступит непобежденный украинский легковес Денис Беринчик.

Денис Беринчик будет защищать свой пояс WBO International в легком весе. Ожидается, что после нескольких боев Денис выйдет на чемпионский поединок. На данный момент титулом WBO в легком весе владеет Василий Ломаченко. Противостоять Беринчику (11-0-0, 7 КО) сегодня будет опытный мексиканец Патрицио Лопез Морено (26-3-0, 19 КО). Кроме того, в андеркарде главного боя пройдут несколько примечательных боев с участием украинских боксеров.

БЕРИНЧИК vs МОРЕНО

Расписание боев 

Беринчик - Морено

Олег Малиновский - Витторио Парринелло

Дмитрий Митрофанов (Украина, 6–0–1) – Новак Радулович (Сербия, 9–4–1) – победа KO (4-й раунд, 0:20)

Макс Бурсак (Украина, 34–5–2) – Бека Мухулишвили (Грузия, 5–7) – победа TKO (5-й раунд, 2:00)

Юрий Вишняков (Украина, 3–0) – Рустем Фатхуллин (Россия, 8–4) – победа UD 6 (59–55, 58–56, 59–56)

Мишико Беселия (Украина, 18–1) – Эдуард Меринец (Украина, 4–8–1) – победа TKO (4-й раунд, 2:35)

Василий Чеботарь (Украина 2–0) – Сергей Макаренко (Украина, 2–8) – победа TKO (2-й раунд, 1:55)

Ассан Райымбек (Казахстан, 2–0) – Сергей Сорока (Украина, 2–1) – ничья (58–56, 56–58, 58–58)

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