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Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Беринчик - Морено. Видео боя

Беринчик - Морено. Видео боя
23:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинский чемпион WBO Беринчик во второй раз защитил титул.

Украинский боксер Денис Беринчик защитил титул Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе в бою против мексиканца Патрицио Лопеса Морено. Украинец победил решением судей: 120-108, 120- 108, 120-109.

Видео боя Беринчик - Морено

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Чемпионский титул он добыл в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле этого года успешно защитил его в поединке с японцем Нихито Араковой.

Результаты всех боев андеркарда

Олег Малиновский (Украина, 24–0) – Витторио Парринелло (Италия, 11–3) – победа UD 8 (79–74, 80–72, 79–73)

Дмитрий Митрофанов (Украина, 6–0–1) – Новак Радулович (Сербия, 9–4–1) – победа KO (4-й раунд, 0:20)

Макс Бурсак (Украина, 34–5–2) – Бека Мухулишвили (Грузия, 5–7) – победа TKO (5-й раунд, 2:00)

Юрий Вишняков (Украина, 3–0) – Рустем Фатхуллин (Россия, 8–4) – победа UD 6 (59–55, 58–56, 59–56)

Мишико Беселия (Украина, 18–1) – Эдуард Меринец (Украина, 4–8–1) – победа TKO (4-й раунд, 2:35)

Василий Чеботарь (Украина 2–0) – Сергей Макаренко (Украина, 2–8) – победа TKO (2-й раунд, 1:55)

Ассан Райымбек (Казахстан, 2–0) – Сергей Сорока (Украина, 2–1) – ничья (58–56, 56–58, 58–58).

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