Беринчик только в 9-м раунде узнал, что его бой 12-раундовый

Новости спорта:Денис Беринчик только в бою узнал, что дерется в 12-раундовом поединке.

Украинский боксер Денис Беринчик во время вечера бокса в Киеве сумел защитить свой интернациональный титул WBO в поединке с мексиканцем Патрисио Морено.

Несмотря на победу единогласным решением судей, с украинским боксером и его командой случился конфуз.

В последних раундах Беринчик спросил, а сколько всего раундов. Могло показаться, что боксер оговорился, но после боя стало ясно, что это не ошибка.

"12 раундов! А я только в 9 раунде узнал, что будет 12 раундов", - сказал Беринчик своему тренеру после боя.