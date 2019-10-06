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Беринчик только в 9-м раунде узнал, что его бой 12-раундовый

Беринчик только в 9-м раунде узнал, что его бой 12-раундовый
00:02 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Денис Беринчик только в бою узнал, что дерется в 12-раундовом поединке.

Украинский боксер Денис Беринчик во время вечера бокса в Киеве сумел защитить свой интернациональный титул WBO в поединке с мексиканцем Патрисио Морено.

Несмотря на победу единогласным решением судей, с украинским боксером и его командой случился конфуз.

В последних раундах Беринчик спросил, а сколько всего раундов. Могло показаться, что боксер оговорился, но после боя стало ясно, что это не ошибка.

Беринчик - Морено: полный бой (Видео)

"12 раундов! А я только в 9 раунде узнал, что будет 12 раундов", - сказал Беринчик своему тренеру после боя.

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