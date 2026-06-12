"Волк в овечьей шкуре": Мартыновская попала в скандал из-за рассказа об издевательствах над животными (видео)

Ее слова о "развлечениях" с котами вызвали возмущение

Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала после откровенного признания о своем детстве и обращении с животными.

Во время нового интервью Маше Ефросининой кулинар вспомнила развлечения, которые многим украинцам показались жестокими и неприемлемыми. Реакция соцсетей не заставила себя ждать — пользователи массово раскритиковали как слова Мартыновской, так и смех ведущей в ответ на них.

В интервью Мартыновская рассказала о себе так: "Бросала кошек через крышу и бежала ловила. Или, питарды привязывали к хвостам кошачьих. Ну такой, сорванец был". Эта история вызвала волну возмущения среди пользователей сети.

Людей задело не только само признание, но и то, с какой легкостью и улыбкой кулинар делилась воспоминаниями об обращении с животными. Не меньше вопросов возникло и к реакции Ефросининой, смеющейся во время разговора. В Threads украинцы не скрывали своего возмущения:

"Что я только что прослушала? Волк в овечьей шкуре. Жестокость никуда не девается с годами. Ты или воспитан любить животных, или…"

"Самое интересное, что никто из съемочной площадки, тех, кто монтировал, не увидел в этом кринжа и выпустил этот видос… Сидят хохочут. Как плохо у нас работает культура отмены"

"Это не "сорванец", это малолетние ублюдки, из которых вырастают люди, лишенные эмпатии ко всему живому"

"Человек не рассказывает, как спасал в детстве котят и тащил их домой. А рассказывает об издевательствах над животными, а Мария смеется. Это же п*зда как смешно… Почему их не отменят?"

"Я видела людей, которые обращались жестоко с животными в детстве, но чтобы так радостно об этом рассказывать — это впервые"

После того, как отрывок интервью начал активно распространяться в соцсетях, Маша Ефросинина отреагировала на скандал. В своем Instagram телеведущая заявила, что ни она, ни Мартыновская не поддерживают жестокое обращение с животными и какие-либо действия, которые могут причинить им боли или страдания.

Фраза, которую вы слышали в начальной версии интервью, являлась неудачной гиперболой со стороны гости, а не реальной историей ее детства. Она была использована для эмоционального усиления мысли героини и не преследовала цели одобрения или нормализацию насилия в отношении животных. Мы убираем этот эпизод из интервью. Просим прощения у всех, кого это могло оскорбить или огорчить Маша Ефросинина

Впрочем, даже после объяснения ведущей дискуссия в сети не утихает. Часть пользователей считает, что подобные высказывания недопустимы независимо от контекста, тогда как другие призывают не делать окончательных выводов без дополнительных объяснений от самой Мартыновской.

Напомним, что домашний любимец – это не только радость, но и ответственность. Ранее "Телеграф" писал, за нарушение каких правил содержания животных украинцам могут выписать штрафы на тысячи гривен.