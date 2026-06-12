"Вовк в овечій шкурі": Мартиновська втрапила у скандал через розповідь про знущання з тварин (відео)

Її слова про "розваги" з котами викликали обурення

Зірка кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська опинилася в центрі гучного скандалу після відвертого зізнання про своє дитинство та поводження з тваринами.

Під час нового інтерв'ю Маші Єфросиніній кулінарка пригадала розваги, які багатьом українцям здалися жорстокими та неприйнятними. Реакція соцмереж не забарилася — користувачі масово розкритикували як слова Мартиновської, так і сміх ведучої у відповідь на них.

В інтерв'ю Мартиновська розповіла про себе так: "Кидала котів через кришу і бігла ловила. Або, пітарди прив'язували до хвостів котячих. Ну такий, шибеник був". Саме ця історія викликала хвилю обурення серед користувачів мережі.

Людей зачепило не лише саме зізнання, а й те, з якою легкістю та усмішкою кулінарка ділилася спогадами про поводження з тваринами. Не менше запитань виникло й до реакції Єфросиніної, яка сміялася під час розмови. У Threads українці не приховували свого обурення:

"Що я тільки що прослухала? Вовк в овечій шкурі. Жорстокість нікуди не дівається з роками. Ти або вихований любити тварин, або…"

"Саме цікаве, що ніхто зі знімального майданчику, тих хто монтував, не побачив в цьому крінжа і випустив цей відос… Сидять регочуть. Як погано в нас працює культура відміни"

"Це не "шибеник", це малолітні виродки, з яких виростають люди, позбавлені емпатії до всього живого"

"Людина не розповідає, як рятувала в дитинстві кошенят та тягнула їх додому. А розповідає про знущання над тваринами, а Марія сміється. Це ж п*зда як смішно… Чому їх не відмінять?"

"Я бачила людей, які поводились жорстоко з тваринами в дитинстві, але щоб так радісно про це розповідати — це вперше"

Після того, як уривок інтерв'ю почав активно поширюватися в соцмережах, Маша Єфросиніна відреагувала на скандал. У своєму Instagram телеведуча заявила, що ні вона, ні Мартиновська не підтримують жорстоке поводження з тваринами та будь-які дії, які можуть завдати їм болю чи страждань.

Фраза, яку ви чули в початковій версії інтерв'ю, була невдалою гіперболою з боку гості, а не реальною історією її дитинства. Вона була використана для емоційного підсилення думки героїні та не мала на меті схвалення або нормалізацію насильства щодо тварин. Ми прибираємо цей епізод з інтервʼю. Перепрошуємо всіх, кого це могло образити або засмутити Маша Єфросиніна

Втім, навіть після пояснення ведучої дискусія в мережі не вщухає. Частина користувачів вважає, що подібні висловлювання є неприпустимими незалежно від контексту, тоді як інші закликають не робити остаточних висновків без додаткових пояснень від самої Мартиновської.

Нагадаємо, що домашній улюбленець – це не лише радість, а й відповідальність. Раніше "Телеграф" писав, за порушення яких правил утримання тварин українцям можуть виписати штрафи на тисячі гривень.