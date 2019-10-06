Головкин - Деревянченко: украинец просит реванш

Новости спорта:Украинец Сергей Деревянченко признался, что в первом раунде Геннадий Головкин отправил его в нокдаун ударом по затылку.

Украинец Сергей Деревянченко на ринге Madison Square Garden прокомментировал свое поражение от казахстанца Геннадия Головкина в бою за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

"Я чувствую себя хорошо. Спасибо моей команде, всем украинцам, всем, кто пришел на этот бой. Спасибо за поддержку.

Сечка иногда мне закрывала глаз. Иногда не видел. Когда затекал глаз - он меня находил боковым ударом. Когда я начинал двигаться, давал ему пространство. Он начал попадать меня длинными ударами. Когда я с ним, сталкивал назад - у меня получалось больше хороших атак.

Нокдаун? Я не видел этот удар. Он попал мне в область затылка. Да, я начинал уклоняться вниз - и он попал мне в эту сторону. Я встал и продолжил бой. Не было такого сильного потрясения. Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов", - сказал Деревянченко.