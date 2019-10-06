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Баранчик нокаутировал Брасеро (Видео)

Баранчик нокаутировал Брасеро (Видео)
09:07 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Иван Баранчик и Габриэль Брасеро провели бой в Нью-Йорке.

Иван Баранчик нокаутировал Габриэля Брасеро в андеркарде боя Головкин - Деревянченко.

5 октября в Нью-Йорке 26-летний экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Иван Баранчик победил техническим нокаутом в четвертом раунде пуэрториканца Габриэля Брасеро и завоевал вакантный титул WBA Inter-Continental в первом полусреднем весе. Баранчик преследовал соперника и теснил его к канатам, где ему удавались успешные атаки, и в итоге после еще одной атаки у канатов Брасеро оказался на настиле ринга, и бой был остановлен.

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Это первая победа Баранчика после поражения от Джоша Тейлора в мае этого года и потери чемпионского титула IBF.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Иван Баранчик - Габриэль Брасеро.
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