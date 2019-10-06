Публику не обманешь: Головкина освистали после победы над Деревянченко (Видео)

Это произошло во время того, как он произносил победную речь.
Геннадий Головкин одержал победу над представителем Украины Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.
Видео оглашения решения и слова Головкина:
В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но смог оправиться и продолжить бой. В одном из первых раундов Головкин, по мнению комиссии, нанёс Деревянченко рассечение головой. Врачи осмотрели украинца и разрешили ему продолжить бой.