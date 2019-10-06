Публику не обманешь: Головкина освистали после победы над Деревянченко (Видео)

Новости спорта:Казахстанского боксера Геннадия Головкина освистала публика на Мэдисон Сквер Гарден осле победы над украинцем Сергеем Деревянченко.

Это произошло во время того, как он произносил победную речь.

Геннадий Головкин одержал победу над представителем Украины Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.

Видео оглашения решения и слова Головкина:

В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но смог оправиться и продолжить бой. В одном из первых раундов Головкин, по мнению комиссии, нанёс Деревянченко рассечение головой. Врачи осмотрели украинца и разрешили ему продолжить бой.