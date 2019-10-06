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Хирн похвалил Деревянченко, а также раскрыл секрет команды Головкина

Хирн похвалил Деревянченко, а также раскрыл секрет команды Головкина
09:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн назвал бой Головкин - Деревянченко одним из самых зрелищных, что он смотрел "в живую".

Британский менеджер Эдди Хирн высказался касательно поединка в среднем весе, где его подопечный Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал вакантные титулы IBF и IBO.

"Один из лучших поединков, которые я когда-либо видел. Выражаю свое уважение двум абсолютным воинам", - отметил промоутер в своем Twitter.

Кроме того, промоутер сообщил, что его подопечный вышел на титульный бой с украинцем заболевшим.

"Эдди Хирн рассказал мне, что Головкин дрался, будучи заболевшим. Он сказал, что Геннадий плохо чувствовал себя. Лагер всеми силами пытался скрыть это", - рассказал журналист FightHub Маркос Виллегас.

Головкин - Деревянченко: полный бой (Видео)

Заметим, что это уже второй раз, когда украинский боксер упускает возможность стать чемпионом мира. В 2018 году Сергей Деревянченко уступил в титульном поединке американцу Дэниелу Джейкобсу в поединке за вакантный пояс IBF в среднем весе.

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