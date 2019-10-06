Промоутер Деревянченко: Я знаю, кто на самом деле одержал победу

Новости спорта:Лу Ди Белла не согласен с решением судей в бою Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко.

Украинец Сергей Деревянченко не сумел стать чемпионом мира в среднем весе, уступив на легендарной арене Madison Square Garden в бою с Геннадием Головкиным. Теперь казахстанец чемпион IBO и IBF.

Однако многие не согласны с этим решением. Фанаты освистали данное решение судей. Также промоутер украинского боксера Лу Ди Белла не согласился с данным решением.

"Деревянченко доминировал над Головкиным по ходу поединка, хотя его лицо заливала кровь. Нужно отдать должное катмену, он проделал невероятный труд. Мне жаль Сергея. Не скажу слово "ограбление", но я знаю, кто на самом деле одержал победу.

Я никогда не ставлю на бои, к организации которых я имею какое-то отношение. Но если бы Деревянченко не пользовался моими услугами, то я бы поставил именно на него", - приводит слова Ди Беллы Bad Left Hook.