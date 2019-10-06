Реванш Головкин - Деревянченко: Хирн рассказал, когда может состояться бой

Новости спорта:Эдди Хирн не считает этот бой обязательным для организации, однако сам бы хотел увидеть повторный поединок.

Британский менеджер Эдди Хирн высказался касательно поединка в среднем весе, где его подопечный Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал вакантные титулы IBF и IBO.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing отметил, что у Головкина распухшее лицо, а также рассказал о возможном реванше между этими двумя боксерами.

"Я бы хотел посмотреть на реванш между ними. Я не знаю, будет ли он, сейчас я не могу об этом говорить. Нужно сначала удостовериться, что с Геннадием все хорошо, ведь у Головкина лицо распухло. Может быть, следующий поединок будет с обязательным претендентом Камилем Шерепетой.

Но есть ли хоть один человек, кто не хотел бы увидеть второй поединок Головкина и Деревянченко? Я вижу, что одним нравится Геннадий, а другим - Сергей. Поэтому если имеются какие-то сомнения, может быть, мы проведем реванш в следующем году. Я уважаю Сергея, однако это не самый важный бой для организации", - приводит слова Хирна Boixng247.