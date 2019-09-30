Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA
Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Милевский: У Суркиса нет столько денег, чтобы пригласить иностранного тренера

Милевский: У Суркиса нет столько денег, чтобы пригласить иностранного тренера
12:07 Сегодня Телеграф footballhub Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-игрок киевского «Динамо» уверен, что у клуба проблема с финансами.

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об Александре Хацкевиче, который ранее тренировал клуб.

«Я за Хацкевича ничего плохого сказать не могу. И то, что он ловит рыбу... Он это делает в свое свободное время. Он же не ловит рыбу в бассейне на базе «Динамо», правильно?

Думаю, что у Игоря Михайловича нет столько денег, чтобы пригласить иностранного тренера. Нет футболистов высококлассных. Как у «Шахтера». Они же могут себе позволить купить Коноплянку. Почему «Динамо» не купило Коноплянку?» — сказал Милевский.

Милевский спел гимн Беларуси перед матчем с БАТЭ (Видео)

Напомним, Хацкевич тренировал столичный клуб с 2 июня 2017 года по 14 августа 2019 года, выиграв два Суперкубки Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Артем Милевский, УПЛ, Евгений Коноплянка, ФК Динамо (Брест), ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
02 Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера
03 Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)
04 Этот матч войдет в историю футбола: команда забила 56 голов
05 Головкин назвал своего самого главного соперника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь