Милевский: У Суркиса нет столько денег, чтобы пригласить иностранного тренера

Новости спорта:Экс-игрок киевского «Динамо» уверен, что у клуба проблема с финансами.

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об Александре Хацкевиче, который ранее тренировал клуб.

«Я за Хацкевича ничего плохого сказать не могу. И то, что он ловит рыбу... Он это делает в свое свободное время. Он же не ловит рыбу в бассейне на базе «Динамо», правильно?

Думаю, что у Игоря Михайловича нет столько денег, чтобы пригласить иностранного тренера. Нет футболистов высококлассных. Как у «Шахтера». Они же могут себе позволить купить Коноплянку. Почему «Динамо» не купило Коноплянку?» — сказал Милевский.

Напомним, Хацкевич тренировал столичный клуб с 2 июня 2017 года по 14 августа 2019 года, выиграв два Суперкубки Украины.