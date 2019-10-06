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"Все в моих руках": Редкач хочет избить очень большое имя в боксе

"Все в моих руках": Редкач хочет избить очень большое имя в боксе
14:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Иван Редкач очень хочет, чтобы данный поединок состоялся.

Украинский боксер, выступающий в полусреднем весе Иван Редкач заявил, что все еще хочет провести поединок с американским боксером Эдриеном Бронером.

"Для меня этот бой – еще одна ступенька. Доказать самому себе, что я побью этого засранца Бронера, хоть он 4-х кратный чемпион мира и очень большее имя в боксе.

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Последние наши две встречи прошли натянуто. Он понимает, что для него прогулкой этот бой не будет. Как он сам говорит: "Для меня это easy fight 3 rounds". Главное, чтобы этот бой состоялся, а там все в моих руках, и вера в самого себя", - рассказал он в своем Facebook.

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Иван Редкач, Новости бокса, Бкс.
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