"Все в моих руках": Редкач хочет избить очень большое имя в боксе

Новости спорта:Иван Редкач очень хочет, чтобы данный поединок состоялся.

Украинский боксер, выступающий в полусреднем весе Иван Редкач заявил, что все еще хочет провести поединок с американским боксером Эдриеном Бронером.

"Для меня этот бой – еще одна ступенька. Доказать самому себе, что я побью этого засранца Бронера, хоть он 4-х кратный чемпион мира и очень большее имя в боксе.

Последние наши две встречи прошли натянуто. Он понимает, что для него прогулкой этот бой не будет. Как он сам говорит: "Для меня это easy fight 3 rounds". Главное, чтобы этот бой состоялся, а там все в моих руках, и вера в самого себя", - рассказал он в своем Facebook.