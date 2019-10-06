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Стали известны потенциальные соперники Головкина

Стали известны потенциальные соперники Головкина
15:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Промоутер Геннадия Головкина Эдди Хирн рассказал, с кем может встретится казахстанец в своем следующем поединке.

По словам промоутер, вероятным соперником Головкина в том числе может стать сновал Сергей Деревянченко.

"Геннадий хочет проводить бои, которые будут интересны болельщикам. Он хочет больших поединков. Хорошо себя показывает в ринге Деметриус Андраде. Также интересные соперники Билли Джо Сондерс и Каллум Смит. Не исключаю, что болельщики захотят увидеть второй бой с Деревянченко.

Геннадий хочет боксировать с Саулем Альваресом. Их третий бой будет таким же интересным, как и первые два. Головкин отлично подготовится к этому бою.

Но что касается Каллума Смита, то он должен сначала победить Джона Райдера. И если он это сделает, то можно устроить его бой с Головкиным на Энфилде. Геннадий способен собрать полный стадион.

Головкин - Деревянченко: полный бой (Видео)

Головкин провел тяжелый бой. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас ему нужен отдых. Надо будет еще разобраться с обязательным претендентом. Головкин не хочет терять чемпионский пояс, который только завоевал", - цитирует Эдди Хирна boxing247.com.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса.
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