Стали известны потенциальные соперники Головкина

Новости спорта:Промоутер Геннадия Головкина Эдди Хирн рассказал, с кем может встретится казахстанец в своем следующем поединке.

По словам промоутер, вероятным соперником Головкина в том числе может стать сновал Сергей Деревянченко.

"Геннадий хочет проводить бои, которые будут интересны болельщикам. Он хочет больших поединков. Хорошо себя показывает в ринге Деметриус Андраде. Также интересные соперники Билли Джо Сондерс и Каллум Смит. Не исключаю, что болельщики захотят увидеть второй бой с Деревянченко.

Геннадий хочет боксировать с Саулем Альваресом. Их третий бой будет таким же интересным, как и первые два. Головкин отлично подготовится к этому бою.

Но что касается Каллума Смита, то он должен сначала победить Джона Райдера. И если он это сделает, то можно устроить его бой с Головкиным на Энфилде. Геннадий способен собрать полный стадион.

Головкин провел тяжелый бой. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас ему нужен отдых. Надо будет еще разобраться с обязательным претендентом. Головкин не хочет терять чемпионский пояс, который только завоевал", - цитирует Эдди Хирна boxing247.com.