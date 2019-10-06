Деонтей Уайлдер: Я обладаю особенным талантом

Новости спорта:Американский боксер Деонтей Уайлдер не перестает сыпать комплименты в свой адрес.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что является обладателем уникального таланта.

"У меня уникальный талант, он особенный. Настолько особенный, что я остаюсь непобежденным, имея 41 победу и 40 нокаутами. Кто еще может таким похвастаться? Мое достижение уникально. Если я сейчас завершу карьеру, то войду в Зал Славы. Такого достижения нет ни у кого. Я бы завершил карьеру непобежденным и все мои победы были бы досрочными. Я дойду до этого момента, это лишь дело времени, я иду навстречу своей судьбе.

Главное, что я понимаю, свой путь, а если ты не понимаешь, куда движешься, то это совершенно другое дело", - цитирует Уайлдера SecondsOut.

Ранее Уайлдер прокомментировал переход Усика в супертяжи, заявив, что тот не представляет для него опасности.