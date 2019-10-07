Хирн: Уайлдер может встретиться с Усиком в следующем бою

Новости спорта:Промоутер с большим нетерпением ожидает поединок украинца против Тайрона Спонга.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, являющийся со-промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, прокомментировал высказывание обладателя пояса WBC в хэвивейте Деонтея Уайлдера о том, что украинец не представляет для него никакой опасности.

Британский функционер призвал "Бронзового бомбардировщика" провести бой с Усиком, если он настолько уверен в своих силах.

"Уайлдер заявил, что он сможет легко победить Александра Усика? В таком случае пусть он выйдет с ним на ринг в следующем бою. Возможно ли это? Да", - признался промоутер.

Также Хирн высказался о предстоящем дебюте Александра Усика в супертяжелом дивизионе, где первым его соперником станет Тайрон Спонг.

"Усик является обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа – Руис, но сейчас на его пути стоит Спонг. Это непростой вызов для украинца. Мы намного лучше узнаем Усика в этом поединке. Я считаю, что он будет вызовом для всех", - заявил Хирн в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS.

Напомним, ранее Усик отправился в Чикаго на бой против Спонга.