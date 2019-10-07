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Тренер Спонга: Усик - экстраординарный боксер

Тренер Спонга: Усик - экстраординарный боксер
17:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Педро Диас считает, что его подопечный сможет себя зарекомендовать после боя с Усиком.

Педро Диас, который является тренером голландского боксера Тайрона Спонга, поделился своим мнением о будущем сопернике своего подопечного Александре Усике.

Специалист считает украинского боксера лучшим среди тяжеловесов, однако он также уверен, что Спонг станет известным по всему миру после поединка с Усиком.

"Каждый знает карьеру Усика. Это экстраординарный боксер. Для меня он лучший боксер мира, если мы говорим о больших парнях.

Спонг, в свою очередь, был одним из лучших кикбоксеров в истории. Он - сильный боец с хорошо поставленным ударом. Невероятно храбрый. Никто не знает его в мире бокса, но после боя с Усиком о нем будут говорить все", – сказал Диас в интервью YouTube-каналу CPSBOXINGNEWS INC.

Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"

Напомним, ранее Усик отправился в Чикаго на бой против Спонга, который состоится 12 октября.

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Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Педро Диас, Тайрон Спонг.
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