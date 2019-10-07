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Тренер Кличко намекнул о возвращении: Он сейчас в феноменальной форме

Тренер Кличко намекнул о возвращении: Он сейчас в феноменальной форме
17:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Последний бой украинец провел в апреле 2017 года.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 KO) может возобновить боксерскую карьеру. Об этом сообщил его бывший тренер Джонатан Бэнкс.

«Я могу сказать, что все возможно. Это было бы очень интересно. Потому что Владимир Кличко до сих пор работает от двух до трех раз в день. Он сейчас в феноменальной форме. Если Кличко захочет вернуться, то я окажу ему 100-процентную поддержку», — приводит слова Бэнкса ibtimes.com.

В своем последнем бою на профессиональном ринге Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде. Поединок состоялся в апреле 2017 года.

В марте Кличко-младший возобновил тренировки на фоне различных слухов о возвращении в профессиональный бокс. Стриминговая платформа DAZN предлагала украинцу контракт на три боя, по условиям которого его гарантированный гонорар мог составить 80 миллионов долларов, но украинец отказался.

Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"

В начале сентября Владимир заявил, что тренируется ради ложных надежд о возобновлении карьеры.

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