Ковалев: Не понимаю, что движет Альваресом - у него очень много денег

Новости спорта:Канело ассоциируется у россиянина с олигархом.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев признался, что всемирная слава никоим образом на него не влияет: он просто продолжает усердно работать, ставить перед собой новые цели и добиваться их. Именно это Сергей посоветовал делать всем своим фанатам, которые хотят добиться успехов.

"У меня нет такого, что я "ой, единственный" или добился больше, чем другие. Просто порой я сам офигеваю над своими успехами, но всегда вспоминаю: я же об этом мечтал. И тут приходит подтверждение того, что все сбывается. Поэтому мечтать я вам рекомендую. И даже заставляю.

Я ни о чем не жалею. Все закономерно, поражения нужны для таких, как я, так как они мотивировали и изменили мой внутренний мир, отношение к делу, которым я занимаюсь с одиннадцати лет. Те проигрыши меня остепенили и дали понять, что нельзя вести такой образ жизни, который я вел и, естественно, всему свое время", - признался Сергей.

Также российский боксер поделился мнением о Сауле Альваресе, который станет его следующим соперником.

"Ассоциации с Канело? Олигарх, елки-палки. Бабок столько, что я вообще не понимаю, что им сейчас движет. Столько денег уже имеет, но остается в деле. Респект ему. Я его уважаю, что при таком состоянии он еще и пошел по весовым категориям – в мою сейчас сунулся. Но мы его тут не ждем. У меня другие планы", - заявил Ковалев.