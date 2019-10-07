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Промоутер Деревянченко - о Головкине: Это один из величайших боксеров

Промоутер Деревянченко - о Головкине: Это один из величайших боксеров
22:27 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Промоутер Деревянченко Лу Дибелла прокомментировал бой украинца против Геннадия Головкина.

В поединке за титул IBF боксер Геннадий Головкин решением судей одолел украинца Сергея Деревянченко, однако многие считают это несправедливым, называя ограблением.

В том числе были недовольны болельщики, которые освистали такое решение рефери. Однако промоутер украинца, Лу Дибелла, считает, что это еще не ограбление.

«Это еще не ограбление. Я за свою карьеру видел настоящие ограбления, и это не оно. Но был вечер Сергея, один из определяющих для него моментов, и его этого лишили».

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«Свист в адрес Головкина? Не думаю, что свистели конкретно против Геннадия. Это один из величайших боксеров. Свистели против решения судей, а не самого боксера. Такое в этом спорте бывает», - считает Дибелла.

Деревянченко после боя заявил о готовности провести реванш.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Геннадий Головченко.
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