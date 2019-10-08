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Соперник Усика провалил допинг-тест

Соперник Усика провалил допинг-тест
08:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Результаты Тайрона отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, являющийся со-промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика сообщил, что Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником украинца в хевивейте, провалил допинг-тест.

"Мы контактировали с VADA, они нам рассказали, что результаты допинг-тестов у Тайрона плохие. Теперь результаты отправятся в атлетическую комиссию штата Иллинойс.

В скором времени появится дополнительная информация. В любом случае, у нас есть запасные соперники", - написал менеджер в своем Twitter.

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В субботу, 12 октября, Усик должен был встретиться с Тайроном Спонгом в Чикаго. Украинец уже отправился туда вместе со своим менеджером Эгисом Климасом. Также стало известно, что практически все билеты уже распроданы.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн, Тайрон Спонг.
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