"Это подстава": Спонг - о своем допинге

Новости спорта:Голландский супертяжеловес думает, что это какие-то манипуляции.

Нидерландский боксер Тайрон Спонг, который должен был биться с украинцем Александром Усиком, заявил, что категорически не согласен с результатами VADA.

"Это подстава. Я полностью отрицаю, что я пользовался какими-либо препаратами, упомянутыми VADA. Я просил о вскрытии допинг-пробы "В". Это случится в какой-то другой лаборатории, я сам ее выберу. Неделю тому назад я также проходил тестирование после запроса от Боксерской комиссии Илинойса. Оно показало, что я чист.

Matchroom, я прошу вас открыто признать, что несколько дней назад моя проба не выявила каких-либо веществ, которые влияют на производительность. Это все какие-то манипуляции, чтобы снять меня с поединка.

Я сам согласился на тестирование от VADA, ведь у меня нет ничего, что можно скрывать. Я не смогу оставить это так просто. Я использую все юридические возможности, включая требование о возмещении ущерба", - цитирует боксера BoxingScene.