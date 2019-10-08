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"Это подстава": Спонг - о своем допинге

"Это подстава": Спонг - о своем допинге
09:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Голландский супертяжеловес думает, что это какие-то манипуляции.

Нидерландский боксер Тайрон Спонг, который должен был биться с украинцем Александром Усиком, заявил, что категорически не согласен с результатами VADA.

"Это подстава. Я полностью отрицаю, что я пользовался какими-либо препаратами, упомянутыми VADA. Я просил о вскрытии допинг-пробы "В". Это случится в какой-то другой лаборатории, я сам ее выберу. Неделю тому назад я также проходил тестирование после запроса от Боксерской комиссии Илинойса. Оно показало, что я чист.

Matchroom, я прошу вас открыто признать, что несколько дней назад моя проба не выявила каких-либо веществ, которые влияют на производительность. Это все какие-то манипуляции, чтобы снять меня с поединка.

Соперник Усика провалил допинг-тест

Я сам согласился на тестирование от VADA, ведь у меня нет ничего, что можно скрывать. Я не смогу оставить это так просто. Я использую все юридические возможности, включая требование о возмещении ущерба", - цитирует боксера BoxingScene.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тайрон Спонг.
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