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Гвоздик - о бое против Бетербиева: Я сейчас на пике формы

Гвоздик - о бое против Бетербиева: Я сейчас на пике формы
09:28 Сегодня Телеграф sport.ua

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Обладатель пояса чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал грядущий бой с владельцем пояса IBF ым.

"Он крепкий парень. Артура богат опытом в любительском боксе. Я сейчас на пике своей формы и могу дать ему настоящий отпор.

В 2009 году я уступил ему в Турции. У меня тогда сильно полилась кровь из носа, после чего бой во втором раунде остановили. Я вышел на матч со сломанным носом. Я тогда впервые со сборной Украины поехал на выезд, а Бетербиев уже был чемпионом. Однако это было давно. Сегодня мы совсем другие боксеры", - приводит слова Гвоздика Fightnews.

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Стоит отметить, что поединок между Гвоздиком и Бетебиевым состоится 19-го октября.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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