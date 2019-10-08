Кличко дал ценный совет Джошуа

Новости спорта:Владимир Кличко поддержал Энтони Джошуа в преддверии матча-реванша между британцем и Энди Руисом.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко поддержал Энтони Джошуа в преддверии матча-реванша между британцем и Энди Руисом.

Бой между Джошуа и Кличко завершился победой Джошуа нокаутом в 11-м раунде. До этого в пятом и шестом раундах оба соперника побывали в нокдаунах. Несмотря на то, что Кличко имел право на матч-реванш, украинец отказался от второй встречи с Джошуа и принял решение завершить свою карьеру.

«Любой может потерпеть неудачу, поэтому теперь он собирается показать характер, перевернуть ситуацию и вернуться с большой победой. Я надеюсь, что он сделает это», — цитирует украинца BBC Sport.

В начале июня Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом в седьмом раунде, вследствие чего мексиканец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Для британца поражение от Руиса стало первым на профессиональном ринге.

Реванш Джошуа — Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.