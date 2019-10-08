"Усик был не очень счастлив": Климас - о допинге Спонга

Новости спорта:Эгис также отметил, что Александр готов биться со всеми кто готов выйти на ринг.

Менеджер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас высказался касательно проваленного допинг-теста голландским боксером Тайроном Спонгом, который должен был стать первым соперником украинца в хевивейте.

"Это ужасно, ведь люди пытаются обмануть, а другие очень усердно работают. Это очень неуважительно.

Понятное дело, Усик был не слишком рад, когда узнал об этом. Он много работал, а Тайрон хотел обмануть нашу команду.

Александр столько тренировался. Мы будем биться со всеми, кто может выйти на ринг", - приводит слова Климаса ESPN.

В субботу, 12 октября, Усик должен был встретиться с Тайроном Спонгом в Чикаго. Украинец уже отправился туда вместе со своим менеджером Эгисом Климасом. Также стало известно, что практически все билеты уже распроданы.