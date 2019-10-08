Красюк - о допинге Спонга: В ближайшее время будет объявлено имя нового оппонента

Новости спорта:Команда украинца вела переговоры с другими боксерами.

Промоутер украинского боксера Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк прокомментировал новость об отмене поединка против голландца Тайрона Спонга (13-0, 12 КО), который был запланирован на 12 октября в Чикаго. По его словам, Усик и его команда были готовы к такому повороту событий.

«У нас была сомнительная информация еще на прошлой неделе, поэтому мы провели предварительные переговоры с несколькими соперниками касательно возможной замены. В ближайшее время будет объявлено имя нового оппонента», — цитирует Красюка Instagram К2 Promotions.

Ранее со-промоутер Усика Эдди Хирн заявил, что Спонг провалил допинг-тест.

Сам Спонг считает, что его просто хотят снять с боя против Усика. Тайрон заверил, что не принимал допинг. Бой Усика со Спонгом должен состояться в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на Уинтраст-арене.

В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью (30-3, 20 КО) в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

В июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.