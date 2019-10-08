Экс-чемпион мира: Усик имеет отличные шансы преуспеть в супертяжелом весе

Новости спорта:Бывший соперник Владимира Кличко Дэвид Хэй заявил, что Усик имеет отличные шансы "нашуметь" в хэвивейте.

Британский экс-чемпион Дэвид Хэй поделился мыслями относительно перспектив украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

«Я всегда думал, что у него отличные шанс, потому что он такой умелый. Его защита - самая важная вещь в супертяжелом весе.

Вы должны быть очень жесткими, иметь отличную защиту или бить очень сильно. Эвандер Холифилд был очень жестким - он мог блокировать и парировать удары. Я бил очень сильно.

Усик другой - он не специалист по одиночным ударам, он наносит кучу ударов. Он левша, поэтому его сложно ударить чисто. Он пробивает под разными углами. Этого будет достаточно, чтобы одолеть 90 процентов тяжеловесов, но сможет ли он сделать это против кого-то с ростом выше двух метров - это неизвестно. Похоже, он может», - сказал Хэй.