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Российский боксер намерен заменить Спонга в бою с Усиком

Российский боксер намерен заменить Спонга в бою с Усиком
12:10 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Устинов может заменить Спонга в дебютном поединке украинца в супертяжах

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) должен был выйти в ринг против Тайрона Спонга (14-0, 13 КО). Однако, как сегодня стало известно, этот поединок сорвался, так как нидерландский боксер сдал положительный тест на допинг.

Заменить Спонга в бою с украинцем согласился российский боксер Александр Устинов, сообщает промоутер Владимир Хрюнов:

«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», - сказал промоутер россиянина.

Отметим, что Устинову 42 года. Он провел 39 боев на профессиональном ринге, в которых одержал побед и потерпел 4 поражения. В активе Александра 26 побед нокаутом.

Соперник Усика провалил допинг-тест

В своем последнем поединке Устинов 24 июля этого года в первом раунде нокаутировал украинца Александра Нестеренко. Перед этим в его пассиве было три поражения подряд, два из них после нокаута.

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Бокс, Новости бокса, Александр Устинов, Александр Усик, Тайрон Спонг.
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