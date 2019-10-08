"Ему пора идти на песнию или менять стиль": тренер дал советы Головкину

Новости спорта:Тренер Головкина Джонатон Бэнкс считает, что Геннадий нужно подумать над завершением карьеры.

Тренер чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс остался недоволен выступлением подопечного в поединке против Сергея Деревянченко.

«Это моя вина. Мне надо донести до Головкина, что ему нужно что-то сделать в этой непростой ситуации. Ему необходимо или уйти на пенсию, или начать боксировать иначе.

Он не может драться таким образом. Я ненавижу, когда мои боксеры принимают так много ударов. Я знаю, что он может действовать лучше, чем в этом бою. Я беру ответственность за это на себя.

Я предупреждал, что бой с Деревянченко будет долгим, поскольку он жесткий парень. Сергей – молодой боксер. Он готов к быстрому темпу.