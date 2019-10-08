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Менеджер Усика: Устинов точно не будет вместо Спонга

Менеджер Усика: Устинов точно не будет вместо Спонга
14:33 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Красюк, менеджер Усика, заявил, что поиски соперника для Александра еще продолжатся.

Менеджер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что соперником украинца может стать 42-летний российский боксер Александр Устинов.

«Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 числа. Но россиянин Александр Устинов точно не будет его соперником.

Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие», - сказал Красюк.

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Напомним, в ночь с 12 на 13 октября Усик в Чикаго на арене Wintrust должен был выйти в ринг против Тайрона Спонга (14-0, 13 КО), однако этот поединок сорвался, так как нидерландский боксер сдал положительный тест на допинг.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Александр Красюк, Тайрон Спонг.
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