Хирн: Постараемся организовать бой Хэйни с Ломаченко

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал о вероятном поединке Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

Промоутер Девина Хэйни, обладающего временным титулом чемпиона WBC, Эдди Хирн заявил, что буде стараться организовать бой своего подопечного против чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

"Бой Дэвина Хэйни и Василия Ломаченко еще не назначен, но мы постараемся этого добиться, а уже потом начнем высылать предложения команде Василия.

Хэйни не является обязательным претендентом для Ломаченко, он только что защитил титулы в бою с Люком Кэмпбеллом", - сказал Хирн в интервью FightHype.

Ранее Хэйни назвал Ломаченко лучшим легковесом. Боксер также заявил, что смог бы победить всех соперников украинца.