"Боль слабее меня": мотивационный ролик Усика (Видео)

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик рассказал о колоссальном труде в боксе.

Накануне дебюта в супертяжелом весе Александр Усик показал свою подготовку.

"Мне не нужно признание людей, мне это нужно, в первую очередь, для себя. Я ежедневно встаю в 5 утра, прихожу в зал - по три часа пашу. Когда я работал - чувствовал боль: как у меня болят руки, кончики волос даже. Но я разговариваю с болью, боль слабее меня. Боль временна, триумф - вечен!", - комментирует видео Александр Усик.

Переглянути цей допис в Instagram http://boxraw.com/undisputed17 #usyk #usyk17 #undisputed17 #boxraw Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa) 7 Жов 2019 р. о 2:36 PDT

Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе боем в Чикаго 12 октября против Тайрона Спонга. Но соперник не прошел допинг-тест. Однако, как заявил промоутер Усика Александр Красюк, заявил, что украинец все же проведет поединок 12 октября.