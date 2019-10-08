"Боль слабее меня": мотивационный ролик Усика (Видео)

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16:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: boxraw.com

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик рассказал о колоссальном труде в боксе.

Накануне дебюта в супертяжелом весе Александр Усик показал свою подготовку. 

"Мне не нужно признание людей, мне это нужно, в первую очередь, для себя. Я ежедневно встаю в 5 утра, прихожу в зал - по три часа пашу. Когда я работал - чувствовал боль: как у меня болят руки, кончики волос даже. Но я разговариваю с болью, боль слабее меня. Боль временна, триумф - вечен!", - комментирует видео Александр Усик.

 
 
 
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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе боем в Чикаго 12 октября против Тайрона Спонга. Но соперник не прошел допинг-тест. Однако, как заявил промоутер Усика Александр Красюк, заявил, что украинец все же проведет поединок 12 октября.

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