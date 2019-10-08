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Кличко: Я понимаю Джошуа, я тоже проигрывал тому, кому не должен был

Кличко: Я понимаю Джошуа, я тоже проигрывал тому, кому не должен был
16:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Владимир Кличко выразил поддержку Энтони Джошуа.

Легендарный украинец Владимир Кличко уверен в том, что Энтони Джошуа сможет победить в реванше против Энди Руиса.

Кличко выразил свою поддержку британцу, сказав, что в его карьере тоже были поражения, которых не должно было быть.

"Я был в такой же ситуации, как Энтони. Я проигрывал тем, кому проигрывать не должен был. Я понимаю, что Джошуа сам удивлен своему поражению. Но упасть может любой, теперь он должен показать свой характер и вернуться большой и уверенной победой. Уверен, что ему удастся это", - цитирует Кличко ВВС.

Кличко дал Джошуа совет

Напомним, что Энтони Джошуа проиграл Энди Руису в первом бою, отдав ему три чемпионских титула. Реванш боксеров состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Кличко, говоря о поражении, которого не должно быть, вероятно имел в виду свой бой против Тайсона Фьюри, который украинец проиграл в 2015 году.

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Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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